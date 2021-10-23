Григорий Арсентьев Grigoriy_ANGrigoriy_AN
37 летРоссия/Магнитогорск
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Немного о себе
Видео для Youtube, сторис для Instagram и VK, проморолики для самозанятых и бизнеса, семейные и свадебные слайдшоу, трейлеры. С этим я работаю постоянно и готов воплотить Ваши идеи с помощью этих инструментов.
Я практикую видеомонтаж с видеомаркетингом, чтобы точнее создать видео, которое вам понравится. Для этого нам нужно с Вами лучше познакомиться. Пишите, звоните, я открыт для сотрудничества.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Видео логотип38 просмотров
- Видео для сторис39 просмотров
- Создание трейлеров37 просмотров
- Видео презентация40 просмотров