Grigoriy_Webbed

Веб-фронтенд разработчик HTML, CSS, JavaScript

🖥 Моя цель — предоставить услуги на высшем уровне, обеспечить Вас качественными и оптимизированными веб-сайтами, которые будут отлично смотреться и работать на различных устройствах и браузерах.



Сотрудничество со мной - это:

💰 Сохранение денег. Достаточно макета для ПК, все ваши пожелания и доработки включены, без лишних споров и дополнительных затрат.

🕐 Экономия времени. Минимум вопросов, максимум результатов.

😌 Спокойствие и надежность. Ваш проект будет успешно выполнен и внимательно проверен. Я предоставляю гарантию на свою работу на срок 7дн и в случае обнаружения ошибок, бесплатно и оперативно их исправлю.



🤝 Процесс работы: оценка, выполнение, проверка, передача.



🛠 Технические навыки:

- Верстка адаптивных, отзывчивых (responsive) и кроссбраузерных сайтов.

- Создание интерактивных элементов и анимаций.

- Исправление ошибок и доработка (скрипты, стили, верстка).

Я владею современными технологиями в веб-разработке, включая HTML5, CSS3, SCSS и JavaScript, а также библиотеки и методологии, такие как jQuery, SASS, Flexbox, Grid и BEM.

Мой код чист и легко читаем, а верстка легко интегрируется с CMS: WordPress, Joomla, Bitrix и др.