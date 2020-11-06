Grigorovskaja

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У меня есть образование математика, экономиста, обустройство нефтегазовых месторождений, ПГС

могу решить примеры, написать курсовые, рефераты, за диплом не берусь, все таки это должно быть полное понимание, так как его Вам потом защищать и лучше Вам самим его написать.

Также могу перепечатать текст с пдф, быть администратором и помощником.

есть опыт проведения анализа.