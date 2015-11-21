SEO оптимизация сайтов, продвижение в поисковых сетях, SEO аудиты и консультации.

Опыт работы в области поисковой оптимизации (SEO) – более 10 лет (с 2005 года), в том числе в должности руководителя отдела поисковой оптимизации.

Работал в основном в веб-студиях, где каждый оптимизатор "вёл" до 40 сайтов одновременно, поэтому в портфолио можно зачислить несколько сотен проектов.

Кроме того, долгое время оказывал в частном порядке услугу экспресс-аудита сайтов, которой воспользовалось более 800 владельцев сайтов из России, Украины и Беларуси.

Последнее время по семейным обстоятельствам вынужден работать дома.

Имел дело практически со всеми популярными системами управления сайтами (CMS), а также самописными.