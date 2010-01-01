Образование
2013(МГУКИ) Современная школа дизайна при Московском Государственном Университете Культуры и Искусств / Графический дизайн и реклама/ переподготовка, Графический дизайн
2009 Институт экономики и предпринимательства, Москва
Экономика / Экономист-менеджер, Специалист / очная
Апрель 2014 — по настоящее время
Сеть кафе "Помпончик" (ООО "Пит-Стоп")Москва, pomponchik.com/o-kompanii/istoriya/
Менеджер по рекламе/ дизайнер
- Разработка фирменной полиграфии и рекламных материалов;
- Заказ фирменной полиграфии и рекламных материалов (заказ, документация, отслеживание заказа);
- Разработка стандартов оформления в открываемых кафе;
- Разработка дизайна POS материалов для оформления кафе;
- Поиск свободных билбордов, договорная работа;
- Работа с корпоративным сайтом (добавление фото, статей);
- Продвижение компании в соц. сетях;
- Разработка макетов зданий под новые кафе;
- Оформление, разработка презентаций;
- Документооборот
Июнь 2013 — Декабрь 2013
ООО Маэстрокласс
Дизайнер, помощник менеджера по рекламе
1. Администрирование сайта (наполнение, написание текстов),
2. Развитие групп в социальных сетях,
3. Разработка этикетки на упаковку с нуля,
4. Создание макетов визиток, упаковки, наружной рекламы,
5. Создание макетов сувенирной продукции, поздравительных открыток и т.д,
6. Контроль за бесперебойной поставкой этикеток на склад,
7. Согласование и подготовка макетов к печати,
8. Ведение штрих кодов (контроль за дублированием штрих кодов),
9. Ввод и вывод новой/старой продукции (ассортимент компании).
Август 2011 — Май 2013
ЗАО "Эксплей"Москва
Помощник руководителя
• Координация звонков;
• Организация встреч, встреча посетителей офиса;
• Организация командировок сотрудников;
• Ведение базы данных клиентов;
• Поиск информации
• Создание схем, макетов офиса, рассадка и т.д
• Частичный отбор персонала (отбор, приглашение, первичное собеседование);
• Решение административных и кадровых вопросов (в том
числе подготовка административной документации и
отчетности).
Август 2009 — Декабрь 20101 год 5 месяцев
ОАО "Останкинский мясокомбинат" (ООО"Останкино-новый стандарт")
Менеджер по персоналу / офис-менеджер
01.2010 – 12.2010,
Старший менеджер по персоналу
• Составление, размещение вакансий на сайтах, в СМИ;
• Проведение анализа резюме, анкет кандидатов, тестов, первичный отбор кандидатов, ведение переписки и поддержка связи с кандидатами на
вакансии;
• Проведение первого собеседования, выявление наиболее перспективных кандидатов, согласование графика проведения последующих собеседований
кандидатов на вакансию с руководителями подразделений;
• Проведение адаптационных мероприятий в отношении новых сотрудников: знакомство с Компанией, правилами внутреннего трудового
распорядка, неформальными правилами, ценностями и обычаями Торгового
Дома, контроль прохождения испытательного срока;
• Документооборот (основное подразделение и филиалы: прием и увольнение, составление штатного расписания и штатной расстановки);
• Принятие участия в аттестации персонала, а также в проведении корпоративных мероприятий (участие в разработке их содержания);
• Отчетности