Дизайн

Образование

2013(МГУКИ) Современная школа дизайна при Московском Государственном Университете Культуры и Искусств / Графический дизайн и реклама/ переподготовка, Графический дизайн

2009 Институт экономики и предпринимательства, Москва

Экономика / Экономист-менеджер, Специалист / очная

Опыт работы 5 лет 2 месяца

Апрель 2014 — по настоящее время

Сеть кафе "Помпончик" (ООО "Пит-Стоп")Москва, pomponchik.com/o-kompanii/istoriya/

Менеджер по рекламе/ дизайнер

- Разработка фирменной полиграфии и рекламных материалов;

- Заказ фирменной полиграфии и рекламных материалов (заказ, документация, отслеживание заказа);

- Разработка стандартов оформления в открываемых кафе;

- Разработка дизайна POS материалов для оформления кафе;

- Поиск свободных билбордов, договорная работа;

- Работа с корпоративным сайтом (добавление фото, статей);

- Продвижение компании в соц. сетях;

- Разработка макетов зданий под новые кафе;

- Оформление, разработка презентаций;

- Документооборот

Июнь 2013 — Декабрь 2013

ООО Маэстрокласс

Дизайнер, помощник менеджера по рекламе

1. Администрирование сайта (наполнение, написание текстов),

2. Развитие групп в социальных сетях,

3. Разработка этикетки на упаковку с нуля,

4. Создание макетов визиток, упаковки, наружной рекламы,

5. Создание макетов сувенирной продукции, поздравительных открыток и т.д,

6. Контроль за бесперебойной поставкой этикеток на склад,

7. Согласование и подготовка макетов к печати,

8. Ведение штрих кодов (контроль за дублированием штрих кодов),

9. Ввод и вывод новой/старой продукции (ассортимент компании).

Август 2011 — Май 2013

ЗАО "Эксплей"Москва

Помощник руководителя

• Координация звонков;

• Организация встреч, встреча посетителей офиса;

• Организация командировок сотрудников;

• Ведение базы данных клиентов;

• Поиск информации

• Создание схем, макетов офиса, рассадка и т.д

• Частичный отбор персонала (отбор, приглашение, первичное собеседование);

• Решение административных и кадровых вопросов (в том

числе подготовка административной документации и

отчетности).

Август 2009 — Декабрь 20101 год 5 месяцев

ОАО "Останкинский мясокомбинат" (ООО"Останкино-новый стандарт")

Менеджер по персоналу / офис-менеджер

01.2010 – 12.2010,

Старший менеджер по персоналу

• Составление, размещение вакансий на сайтах, в СМИ;

• Проведение анализа резюме, анкет кандидатов, тестов, первичный отбор кандидатов, ведение переписки и поддержка связи с кандидатами на

вакансии;

• Проведение первого собеседования, выявление наиболее перспективных кандидатов, согласование графика проведения последующих собеседований

кандидатов на вакансию с руководителями подразделений;

• Проведение адаптационных мероприятий в отношении новых сотрудников: знакомство с Компанией, правилами внутреннего трудового

распорядка, неформальными правилами, ценностями и обычаями Торгового

Дома, контроль прохождения испытательного срока;

• Документооборот (основное подразделение и филиалы: прием и увольнение, составление штатного расписания и штатной расстановки);

• Принятие участия в аттестации персонала, а также в проведении корпоративных мероприятий (участие в разработке их содержания);

• Отчетности