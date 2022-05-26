Grishkova_Marina

Марина Гришкова Grishkova_MarinaGrishkova_Marina
34 годаТурция/Анталия
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
SMM продвижение. Копирайтинг. Переводы текстов
Приветствую! Меня зовут Марина.
На протяжении 7 лет я занимаюсь продвижением проектов в социальных сетях. География моих проектов: Европа, США, Россия, Турция и Украина.
Запустила больше 3000 рекламных кампаний. Знаю как настроить продажи через социальные сети и привлечь новых клиентов.
Свободно владею 4 языками, английский, русский, украинский и турецкий.