Grishkova_Marina

SMM продвижение. Копирайтинг. Переводы текстов

Приветствую! Меня зовут Марина.

На протяжении 7 лет я занимаюсь продвижением проектов в социальных сетях. География моих проектов: Европа, США, Россия, Турция и Украина.

Запустила больше 3000 рекламных кампаний. Знаю как настроить продажи через социальные сети и привлечь новых клиентов.

Свободно владею 4 языками, английский, русский, украинский и турецкий.