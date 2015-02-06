Образование
2009 - 2014 гг. – Горловскийгосударственный педагогический институт иностранных языков, специальность «Переводчик английского, немецкого языка»,диплом с отличием1999 - 2009 гг. – Донецкая гимназия№ 72
Достижения
2014 г. – олимпиада по немецкомуязыку, I место
2013 г. – всеукраинская олимпиада попереводу стихотворений, III место
2010 г. – конкурс на знание фонетикианглийского языка, II место
2009 г. – олимпиада по английскомуязыку, II место
Опыт работы
2014-наст. время – "ТРЕЙС" Гостперевод, переводчик английского языка
2014 г. – ООО «Фрукты Мира»,переводчик английского языка
2013 г. – ООО «Фрукты Мира»,переводчик немецкого языка
2012 г. – практика в международномаэропорту им. Сергея Прокофьева в г. Донецк, помощник агента по организации обслуживания пассажиров
2011 г. – участие в международнойпрограмме «Work & Travel»,администратор бассейна и SPA в отеле
2009 – 2014 гг. – репетиторство(английский, немецкий языки)