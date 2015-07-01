Здравствуйте, уважаемые клиенты ! Меня зовут Грохотов Сергей.
Я с удовольствием нарисую для Вас :
Дизайн сайта, с учетом всех Ваших требований и пожеланий ( блоги, лэндинги, интернет-магазины )
Дизайн мобильной версии сайта
Несложный логотип для Вашего проекта
Баннеры, кнопки
Иконки , фавиконы.
Я могу гарантировать Вам ответственный, профессиональный подход к работе, адекватные сроки и четкое их соблюдение. В этой сфере я работаю не очень давно, но тружусь на результат и с полной отдачей Вашему проекту!
Как происходит работа:
1. Подробное обсуждение технического задания (ТЗ).
2. Предоплата в размере 50% от полной стоимости.
3. Создание прототипа, если его нет >> Утверждение
4. Создание дизайна (создаю 1 концепцию главной страницы, если заранее не обговаривали другое)
5. Правки ( бесплатные )
6. Полная оплата >> Отправляю исходники
Нацелен на долгосрочное, плодотворное сотрудничество, мой главный приоритет - что бы клиент остался доволен нашей совместной работой!
Обратитесь ко мне , и я помогу Вам оперативно, качественно, и профессионально решить поставленную задачу, мои расценки Вас очень приятно удивят.
Как меня найти:
Почта : [email protected]
Skype: Gsg-3086
Whats App : +77055095733
IСQ : 671016704
- Блог путешественника163 просмотра
- Интернет магазин бытовой техники196 просмотров
- " Тренажер TRX "135 просмотров