Качественный и не дорогой дизаин сайтов. Профессиональный подход к делу.

Здравствуйте, уважаемые клиенты ! Меня зовут Грохотов Сергей.

Я с удовольствием нарисую для Вас :

Дизайн сайта, с учетом всех Ваших требований и пожеланий ( блоги, лэндинги, интернет-магазины )

Дизайн мобильной версии сайта

Несложный логотип для Вашего проекта

Баннеры, кнопки

Иконки , фавиконы.

Я могу гарантировать Вам ответственный, профессиональный подход к работе, адекватные сроки и четкое их соблюдение. В этой сфере я работаю не очень давно, но тружусь на результат и с полной отдачей Вашему проекту!

Как происходит работа:

1. Подробное обсуждение технического задания (ТЗ).

2. Предоплата в размере 50% от полной стоимости.

3. Создание прототипа, если его нет >> Утверждение

4. Создание дизайна (создаю 1 концепцию главной страницы, если заранее не обговаривали другое)

5. Правки ( бесплатные )

6. Полная оплата >> Отправляю исходники

Нацелен на долгосрочное, плодотворное сотрудничество, мой главный приоритет - что бы клиент остался доволен нашей совместной работой!

Обратитесь ко мне , и я помогу Вам оперативно, качественно, и профессионально решить поставленную задачу, мои расценки Вас очень приятно удивят.

Как меня найти:

Почта : [email protected]

Skype: Gsg-3086

Whats App : +77055095733

IСQ : 671016704