web-верстальщик, cms-мастер

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

В университете изучал Pascal и Delphi, так же был курс по веб-розработке и базам данных. Самостоятельно по видеоурокам изучил HTML/CSS, JS и начинал изучать PHP/Python.

Применял знания на практике, работая удаленно через знакомого. Дальше устроился frontend-мастером в маркетинговое агенство где в паре с дизайнером верстал одностраничные сайты визитки(включали в себя паралакс эффекты, формы отправки,календарь, калькулятор товаров, слайдеры, меню, адаптивность, кроссбраузерность и т. д.), так же поддерживал готовые проекты компании на CMS Joomla и Wordpress.

Так же приходилось верстать шаблоны под CMS и познакомился с OpenCart. Были задания по верстке мейл-россылок, переносу сайтов, парсингу с БД на php.

В связи с учебой пришлось прекратить работу в офисе. С начала года освободился, продолжаю изучать JS а конкретнее jQuery, так же думаю взяться за PHP основательно.

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ:

HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, WordPress, Joomla, Opencart, 1C, mySQL, SASS, LESS, Photoshop, GIT, Linux.

ОБРАЗОВАНИЕ:

2010-2014 гг. Киевский политехнический университет: "Физико-математический факультет"(бакалавр).

2014-2016 гг. Киевский национальный университет им. Т. Шевченко: "Механико-математический факультет"(магистр).

skype: groovea1

email: [email protected]

Примеры работ:

http://nightcity.kiev.ua/

http://mywifi.com.ua/

http://lightbox.kiev.ua/