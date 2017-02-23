Groovea

Владислав Ануфриев Groovea

 
30 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
web-верстальщик, cms-мастер

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

В университете изучал Pascal и Delphi, так же был курс по веб-розработке и базам данных. Самостоятельно по видеоурокам изучил HTML/CSS, JS и начинал изучать PHP/Python.

Применял знания на практике, работая удаленно через знакомого. Дальше устроился frontend-мастером в маркетинговое агенство где в паре с дизайнером верстал одностраничные сайты визитки(включали в себя паралакс эффекты, формы отправки,календарь, калькулятор товаров, слайдеры, меню, адаптивность, кроссбраузерность и т. д.), так же поддерживал готовые проекты компании на CMS Joomla и Wordpress.

Так же приходилось верстать шаблоны под CMS и познакомился с OpenCart. Были задания по верстке мейл-россылок, переносу сайтов, парсингу с БД на php.

В связи с учебой пришлось прекратить работу в офисе. С начала года освободился, продолжаю изучать JS а конкретнее jQuery, так же думаю взяться за PHP основательно.

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ: 

HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, WordPress, Joomla, Opencart, 1C, mySQL, SASS, LESS, Photoshop, GIT, Linux.

ОБРАЗОВАНИЕ:

2010-2014 гг. Киевский политехнический университет: "Физико-математический факультет"(бакалавр).

2014-2016 гг. Киевский национальный университет им. Т. Шевченко: "Механико-математический факультет"(магистр).

skype: groovea1

email: [email protected]

Примеры работ: 

http://nightcity.kiev.ua/

http://mywifi.com.ua/

http://lightbox.kiev.ua/

PHPJavascriptPythonWordPressOpenCartMySQLHTMLCSSJoomlaBootstrapDelphijQueryLinuxSASSPhotoshopСайт-визиткаGit
Портфолио
Отзывы заказчиков
Gootube
Илхом 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
2 балла
7 лет назад
Вёрстка дизайна сайта, по готовому PSD
Хотите поручить человеку какой то работа? просто прочитайте и все будет ясно! http://www.pixic.ru/i/u0E1M3L6y5e870g2.jpg
Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв(-1)
$2/час
от $30от 1 дня
#1790