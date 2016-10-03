GrosuVasile

Веб-программирование, работа с различными Cms, фреймворками и самописными движками

Предлагаю свои услуги по Web-программированию:

— Создание сайтов под ключ - Joomla, CodeIgniter, OpenCart, WordPress

— Разработка CRM-систем для Вашего бизнеса (рекрутинг, холодные звонки и т.п.)

— Разширения под браузер Chrome

— Разработка модулей и компонентов для Joomla

— Скрипты выгрузки для Яндекс Маркета (yml)

— Разработка каталога для сайтов на основе контентного API Маркета для партнеров РСЯ

— Создание различных калькуляторов расчета на сайт

— Разработка парсеров/грабберов (парсинг по ссылке на категорию, парсинг через поиск, произвольная вложенность)

— Перенос сайта на хостинг, настройка, установка CMS

— Обновление версии Joomla на 3.4

— Восстановление доступа в админку

— Чистка сайта от вирусов

— Адаптивная responsive верстка, под разные разрешения

— Интернет магазины OpenCart, Joomla + virtuemart, Joomla + joomshopping, WordPress + woocommerce

— Каталоги (Joomla + joomshopping) или (Joomla + K2) или (CodeIgniter)

— Программирование, PHP/MySQL/javascript/jQuery/ajax/json/xml/html5

— Программирование, AngularJS/MongoDB/Node.js/Meteor.js/Clojure