GrosuVasile

Предлагаю свои услуги по Web-программированию:
— Создание сайтов под ключ - Joomla, CodeIgniter, OpenCart, WordPress
— Разработка CRM-систем для Вашего бизнеса (рекрутинг, холодные звонки и т.п.)
— Разширения под браузер Chrome
— Разработка модулей и компонентов для Joomla
— Скрипты выгрузки для Яндекс Маркета (yml)
— Разработка каталога для сайтов на основе контентного API Маркета для партнеров РСЯ
— Создание различных калькуляторов расчета на сайт
— Разработка парсеров/грабберов (парсинг по ссылке на категорию, парсинг через поиск, произвольная вложенность)
— Перенос сайта на хостинг, настройка, установка CMS
— Обновление версии Joomla на 3.4
— Восстановление доступа в админку
— Чистка сайта от вирусов
— Адаптивная responsive верстка, под разные разрешения
— Интернет магазины OpenCart, Joomla + virtuemart, Joomla + joomshopping, WordPress + woocommerce
— Каталоги (Joomla + joomshopping) или (Joomla + K2) или (CodeIgniter)
— Программирование, PHP/MySQL/javascript/jQuery/ajax/json/xml/html5
— Программирование, AngularJS/MongoDB/Node.js/Meteor.js/Clojure