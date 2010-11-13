Качественный копирайтинг, SEO-копирайтинг, рерайт

Думаю, не стоит рассказывать о том, какой я, прямо-таки, хороший и красивый. Стандартные фразы: «Все работы сдаю в срок» и им подобные - пишут все. Глупо повторять их, ведь справедливость таких высказываний заказчик может проверить только в процессе сотрудничества.

Я же немного расскажу о себе.

Публиковаться начал ещё в школе. Печатался в городских и областных сборниках. Во время обучения в СВИ РВСН «взял новую планку» - опубликовался в журнале «Солдат удачи».

Но со временем литературное поприще оказалось подзабытым. Нет, написание текстов не было заброшено. Я вёл блог, выкладывал черновики на «Самиздате» (http://zhurnal.lib.ru/s/shaturow_m_s), размещал повествования и вирши на ArtOfWar (http://artofwar.ru/s/shaturow_m_s). Но больше не издавался. Сначала было некогда – обучался в МГАПИ. А после окончания института уже не пытался вернуться к литературной деятельности.

Всё закрутилось как-то само собою. Поначалу альманах «Искусство войны» попросил моего разрешения на публикацию одного из рассказов. Затем друзья и знакомые посоветовали издать книгу…

Наконец, всё вернулось на свои места, и написание текстов стало, в каком-то роде, моим хлебом. Не знаю, как случилось – видно звёзды заняли правильное положение – я оказался постоянным автором блога «Подарки с улыбкой» (http://funnygifts.ru/komanda-bloga). Его редакция не требует от меня SEO-оптимизации под поисковики. Но зато для работы с этим порталом необходим творческий подход, и я до сих пор посвящаю свободное время написанию текстов для этого ресурса.

Затем само собою организовалось сотрудничество с агентством VIP SEO Market. Прошло ещё немного времени, и я принялся постоянно писать тексты для компаний «Пишем всё» и РБС.

Со временем были освоены азы SEO-оптимизации, создания лаконичных, читаемых и информативных заметок, написания текста рекламного характера, «подгонки» его под поисковики.

Работая, я стараюсь делиться с читателями своими знаниями. А если знаний не хватает, мне в радость расширить кругозор, отыскав нужную информацию, осмыслив её и выдав в итоге действительно познавательную статью. Но написание текстов с SEO-оптимизацией под поисковики для меня тоже не чуждо. Мне кажется, я умею писать статьи, интересные как «для роботов», так и для людей. Притом, порой, начиная работать, не могу остановиться.

А вот написание текстов под размножение, синонимайзинг, не просто недолюбливаю. Я не берусь за него. Ведь одно дело, это «честная» оптимизация под поисковики. Другое – генерация «информационного спама», повышение совестной энтропии.

Кстати, думаю, Вы заметили, что эта статья тоже содержит SEO.

Ключевая фраза «написание текстов» здесь встречается 8 раз, из них 5 раз в исходной форме, и плотность её составляет 1.86%.

Фраза «оптимизация под поисковики» и аббревиатура SEO интегрированы по 5 раз, что даёт плотность их включения равную 1.16%. Думаю, этого вполне достаточно.

Ну а минимальное расстояние между ключами, выбранными мною - 20 слов.

Так что смотрите сами, решайте, подхожу ли я конкретно Вам в качестве автора. Но если подойду, уверен, мы сработаемся!

С уважением,

М.Шатуров (Gruz)