Gruzovoz

Виктор Павлович Gruzovoz

 
42 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип для Интернет-магазина компьютерной мебели

    $50

    Требуется разработать логотип для интернет-магазина компьютерной мебели (компьютерные кресла, столы, детская компьютерная мебель). Что ждем на выходе: 1. Логотип (вектор) 2. Баннер для шапки сайта (50*150 пикселей) 3. Фавикон (16*16 пикселей) 4. Кнопка (88*31 пиксель)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редактор мебельного сайта + соц. сети (SMO/SMM)

    $250

    Мебельному сайту требуется копирайтер и спец по соц.сетям в одном лице. Задачи: 1. Копирайтинг: нужно по одной статье в день на тему дизайна интерьеров и мебели. Или уникальные материалы, или рерайт англоязычных источников. Материалы должны быть ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доска объявлений для сайта на ECMall

    Нужна доска объявлений для сайта на китайском движке ECMall. Есть встроенный модуль, но он не работает. Нужно или довести до ума его или создать новый. Примеры реализации: http://www.1megamarket.ru/board/index.php и http://01ua.com/index.php?module=wanted&amp;act=search

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доска объявлений для сайта на ECMall

    Нужна доска объявлений для сайта на китайском движке ECMall. Есть встроенный модуль, но он не работает. Нужно или довести до ума его или создать новый. Примеры реализации: http://www.1megamarket.ru/board/index.php и http://01ua.com/index.php?module=wanted&amp;act=search

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка скрипта – сделать ЧПУ и мета-теги

    Нужно доработать сайт http://d1.by/, сделанный на основе скрипта ECMall (многопользовательский магазин). 1. Сделать ЧПУ для разделов и подразделов. Например, вместо http://d1.by/index.php?app=search&amp;cate_id=291 сделать d1.by/myagkaya_mebel/divany 2. Сделать возможность задавать мета-теги вручную для каждого раздела и подраздела в каталоге.

    Доработка скрипта
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение каталога игрушек

    Требуется наполнить каталог игрушек и детских товаров, более 10 тыс позиций. Для каждого товара прописываются мета-теги, заносятся параметры (пример в файле), 2-5 фотографий, файл с инструкцией (если есть), несколько предложений уникального текста (до 500 симоволов) ...

    DLE
    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание женского портала на Bitrix

    $2500

    Требуется создать функциональный сайт на Bitrix, посвященный беременности, родам и воспитанию детей. Основные разделы: 1. Каталог статей с возможностью комментирования 2. Форум 3. Блоги пользователей 4. Сообщества (группы) пользователей с отдельными форумами 5. Каталог товаров с возможностью задачи параметров для ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка сайта на VamShop

    Требуется доработать верстку сайта на VamShop'e: 1. На странице puh-puh.ru/articles.php сделать возможность выводить возле каждой статьи небольшую картинку. Нужно доработать админку, чтобы появилась возможность эту картинку загружать. 2. Добавить комментарии ВКонтакте на страницы статей. От вас стоимость и ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта на Drupal

    Требуется создать функциональный сайт на Drupal, посвященный беременности, родам и воспитанию детей. Основные разделы: 1. Каталог статей с возможностью комментирования 2. Форум 3. Блоги пользователей 4. Сообщества (группы) пользователей с отдельными форумами 5. Каталог товаров с возможностью задачи параметров для ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оптимизация движка интернет-магазина на VamShop

    $50

    Есть интернет-магазин на VamShop. Посещаемость – 150 уникумов в день, 3200 товаров. Для хостинга используется VPS. В последнее время стал тормозить, товары в админке открываются с большой задержкой. В связи с чем (возможно) при попытке ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта на движке VamShop

    $100

    Требуется дизайн для двух интернет-магазинов на базе движка VamShop. Дизайн можете предложить свой, в связи с ограничениями по бюджету пойдут и шаблонные. Основное требование: легкий, неперегруженный различными элементами. Схема работы такая: мы устанавливаем на свой ...

    Дизайн сайта
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сервиса сравнения цен

    Нужно создать сервис сравнения цен наподобие www.pricegrabber.com. Предполагается использование UMI.CMS, но готовы рассмотреть и другие варианты. Конечное ТЗ еще не сформировано, поэтому интересуют предварительная стоимость и сроки.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад