Требуется перенести интернет-магазин на PHPShop на новый хостинг + исправить ошибку (сообщения вверху экрана). Сайт: legovsem.ru
- Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется разработать логотип для интернет-магазина компьютерной мебели (компьютерные кресла, столы, детская компьютерная мебель). Что ждем на выходе: 1. Логотип (вектор) 2. Баннер для шапки сайта (50*150 пикселей) 3. Фавикон (16*16 пикселей) 4. Кнопка (88*31 пиксель)Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $250
Мебельному сайту требуется копирайтер и спец по соц.сетям в одном лице. Задачи: 1. Копирайтинг: нужно по одной статье в день на тему дизайна интерьеров и мебели. Или уникальные материалы, или рерайт англоязычных источников. Материалы должны быть ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется человек для настройки и доработки сайта на китайском мульти-магазинном движке B2BBuilder. В дальнейшем – полное сопровождение проекта.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужна доска объявлений для сайта на китайском движке ECMall. Есть встроенный модуль, но он не работает. Нужно или довести до ума его или создать новый. Примеры реализации: http://www.1megamarket.ru/board/index.php и http://01ua.com/index.php?module=wanted&act=searchВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна доска объявлений для сайта на китайском движке ECMall. Есть встроенный модуль, но он не работает. Нужно или довести до ума его или создать новый. Примеры реализации: http://www.1megamarket.ru/board/index.php и http://01ua.com/index.php?module=wanted&act=searchВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно доработать сайт http://d1.by/, сделанный на основе скрипта ECMall (многопользовательский магазин). 1. Сделать ЧПУ для разделов и подразделов. Например, вместо http://d1.by/index.php?app=search&cate_id=291 сделать d1.by/myagkaya_mebel/divany 2. Сделать возможность задавать мета-теги вручную для каждого раздела и подраздела в каталоге.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется наполнить каталог игрушек и детских товаров, более 10 тыс позиций. Для каждого товара прописываются мета-теги, заносятся параметры (пример в файле), 2-5 фотографий, файл с инструкцией (если есть), несколько предложений уникального текста (до 500 симоволов) ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Требуется создать функциональный сайт на Bitrix, посвященный беременности, родам и воспитанию детей. Основные разделы: 1. Каталог статей с возможностью комментирования 2. Форум 3. Блоги пользователей 4. Сообщества (группы) пользователей с отдельными форумами 5. Каталог товаров с возможностью задачи параметров для ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется доработать верстку сайта на VamShop'e: 1. На странице puh-puh.ru/articles.php сделать возможность выводить возле каждой статьи небольшую картинку. Нужно доработать админку, чтобы появилась возможность эту картинку загружать. 2. Добавить комментарии ВКонтакте на страницы статей. От вас стоимость и ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется создать приложение для ВКонтакте (Интернет-магазин) на основе системы Ecwid, в которой аккаунт и каталог уже есть. Интересуют сроки и стоимость.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется создать функциональный сайт на Drupal, посвященный беременности, родам и воспитанию детей. Основные разделы: 1. Каталог статей с возможностью комментирования 2. Форум 3. Блоги пользователей 4. Сообщества (группы) пользователей с отдельными форумами 5. Каталог товаров с возможностью задачи параметров для ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть интернет-магазин на VamShop. Посещаемость – 150 уникумов в день, 3200 товаров. Для хостинга используется VPS. В последнее время стал тормозить, товары в админке открываются с большой задержкой. В связи с чем (возможно) при попытке ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно перенести сайт на VamShop (разновидность OsCommerce) на новый хостинг. Размер сайта - около 300 мегабайт.Хостинг16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется дизайн для двух интернет-магазинов на базе движка VamShop. Дизайн можете предложить свой, в связи с ограничениями по бюджету пойдут и шаблонные. Основное требование: легкий, неперегруженный различными элементами. Схема работы такая: мы устанавливаем на свой ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется продвижение сайта по продаже спортивного питания. Интересует в первую очередь Яндекс. Подробное ТЗ находится в приложении.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно создать сервис сравнения цен наподобие www.pricegrabber.com. Предполагается использование UMI.CMS, но готовы рассмотреть и другие варианты. Конечное ТЗ еще не сформировано, поэтому интересуют предварительная стоимость и сроки.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт15 лет назад