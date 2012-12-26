http://ccnastepbystep.blogspot.com/p/cisco-ccna.html

Самостоятельно готовлюсь к экзамену Cisco CCNA.

Использую Cisco Packet Tracer и

GNS3. GNS3

позволяет использовать реальные образы Cisco IOS, что является его неоспоримым преимущество при выполнении лабораторных работ в рамках курса самостоятельной подготовки к сертификационному экзамену Cisco CCNA. После

прочтения двух основных книг планирую проверить полученные знания на Pass4Shure и только после этого идти получать сертификат. Думаю что выполнение лабораторных работ в GNS3 позволит получить минимальный опыт работы с оборудование Cisco. который позволит сказать, что я немного знаком с маршрутизаторами Cisco. Полученный опыт в вопросе самостоятельной подготовки публикую в своем блоге.