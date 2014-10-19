Услуги дизайна, выполню всё! Качественно и недорого
Меня зовут Иван и я занимаюсь разработкой лого
, работаю в основном в буржунете и вполне
успешно.
Мои работы Вы можете посмотреть тут: http://www.weblancer.net/users/Gspot/portfolio/
Вы получите профессиональный дизайн отличный от того, что
предлагают обычно в рунете, уровень намного выше. Сделаю быстро,
качественно, и даже дешевле!
Так же я занимаюсь дизайном:
Баннеров
Визиток
Эксклюзивных обложек и шапок под сайт
Любые работы по обработке изображений в графическом
редакторе фотошоп
Если возникнут вопросы - пишите.
Действие аккаунта приостановлено!