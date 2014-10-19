Услуги дизайна, выполню всё! Качественно и недорого

Меня зовут Иван и я занимаюсь разработкой лого

, работаю в основном в буржунете и вполне

успешно.

Мои работы Вы можете посмотреть тут: http://www.weblancer.net/users/Gspot/portfolio/

Вы получите профессиональный дизайн отличный от того, что

предлагают обычно в рунете, уровень намного выше. Сделаю быстро,

качественно, и даже дешевле!

Так же я занимаюсь дизайном:

Баннеров

Визиток

Эксклюзивных обложек и шапок под сайт

Любые работы по обработке изображений в графическом

редакторе фотошоп

Если возникнут вопросы - пишите.