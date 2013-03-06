Участие в проектах:
FRONT ROADS: Kharkov 1943
STEEL FURY: Kharkov1942
Steel Armor Blaze of War
Информация о проектах на сайте:
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Аутсорсные работы.
"World of Tanks"
Модели танков.
"Новый Союз"
моделирование и тектстурирование обьектов.(Дома, техника)
"tankionline 2.0"
моделирование и тектстурирование обьектов.(Дома, предметы окружения)
Владение пакетами.
3ds Max, Maya,Mudbox, Photoshop…
Unity3d
Портфолио
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