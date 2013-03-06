Gteam84

Александр Гоцюк Gteam84

 
39 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Участие в проектах:

FRONT ROADS: Kharkov 1943

STEEL FURY: Kharkov1942

Steel Armor Blaze of War

Информация о проектах на сайте:

Graviteam.com

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Аутсорсные работы.

Wargaming.net

"World of Tanks"

Модели танков.

BestWay.com.ua

"Новый Союз"

моделирование и тектстурирование обьектов.(Дома, техника)

tankionline.com

"tankionline 2.0"

моделирование и тектстурирование обьектов.(Дома, предметы окружения)

Владение пакетами.

3ds Max, Maya,Mudbox, Photoshop…

Unity3d

3ds MaxPhotoshop
Портфолио