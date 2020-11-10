Guamontana

Здравствуйте!Готова взять за Вашу работу)

Здравствуйте!Меня зовут Виктория и я только начинаю реализовывать себя в сфере копирайтинга,рерайтинга, озвучки, разносторонней работой связанной с текстом и его написания!✅Умею рассматривать проблему с разных сторон,объективно выделять слабые и сильные стороны товара,услуг.✅ Множество прочитанной литературы,что означает грамотность,большой словарный запас!✅ Рассуждение на тему в большом объеме для меня не сложно,а наоборт,я смогу захватить больше мини-тем!✅Что касаемо озвучки:Приятный голос,четкие слова,без речевых дефектов!✅Ну и конечно же цена:Как было сказано в начале: я новичок.Это значит,что цену я буду брать минимальную,так как у меня нет работ.Это обосновано тем,что я не имею портфолио с работами.Этот пункт выгоден обеим сторонам:Вам,как заказчику - не накладно по цене.Мне,как исполнителю - работы в портфолио,приобретение опыта!Надеюсь,что моя анкета Вас заинтересовала,и в будущем мы станет хорошими партнёрами!