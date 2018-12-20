Копирайтер. В "Резюме" подробности...

Портфолио: https://www.fl.ru/users/Guanako/

О СЕБЕ ЛЮБИМОЙ! :)

Копирайтер. Рерайтер. ПИШУ ОТЗЫВЫ. Работаю удаленно с частными лицами, с агентствами, организую работу копирайтеров, пишу пособия. памятки, брифы и проч. Уникальность текста проверяю на сайтах, где программа "очень строгая" (размер шингла небольшой). Редактирую по Главреду (слова 9 из 10, синтаксис 9 из 10).

Пишу нерифмованные и рифмованные тексты.

"Оживляю" форумы, пишу комментарии, придумываю новые интересные темы.

Пишу тексты любой длины в любом жанре и стиле.