GuchekNikita

Дизайнер дизайнеру рознь, а мы с вами точно подружимся!
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Привет!
Меня зовут Никита, я начинающий дизайнер из Калининграда, полон возможностей и свободного времени, чтобы осуществить ваши идеи!
О моей работе.
Главное в моей работе качество и взаимосвязь с заказчиком.
Готов идти на любые правки, если что-то не нравится или хотите добавить,всегда отвечу положительно!
Связь -
Telegramm: https://t.me/Nikitaguchek
Мобильный: +7 962 263 93 44
Я против войны в Украине!