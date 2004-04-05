GuchekNikita

Дизайнер дизайнеру рознь, а мы с вами точно подружимся!

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Привет!

Меня зовут Никита, я начинающий дизайнер из Калининграда, полон возможностей и свободного времени, чтобы осуществить ваши идеи!

О моей работе.

Главное в моей работе качество и взаимосвязь с заказчиком.

Готов идти на любые правки, если что-то не нравится или хотите добавить,всегда отвечу положительно!

Связь -

Telegramm: https://t.me/Nikitaguchek

Мобильный: +7 962 263 93 44