GudkovAnton

Антон Гудков GudkovAntonGudkovAnton
41 годРоссия/Нижний Новгород
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
специалист по юридической безопасности онлайн-бизнеса
Добрый день. Меня зовут Антон Гудков. Я профессиональный юрист со стажем работы более 17 лет. Владею английским языком на уровне Advanced. В 2022 году прошел курс «Специалист по юридической безопасности онлайн-бизнеса». Работаю по
следующим направлениям: легализация деятельности и оформление партнерства в
онлайн-проектах, оптимизация налогообложения, претензионная работа, защита
авторских прав. Проконсультирую, составлю договор, претензию, документы для
сайта. Работаю с англоязычным текстом. Окажу поддержку Вашему онлайн-проекту
качественно и недорого.
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