GudkovAnton

специалист по юридической безопасности онлайн-бизнеса

Добрый день. Меня зовут Антон Гудков. Я профессиональный юрист со стажем работы более 17 лет. Владею английским языком на уровне Advanced. В 2022 году прошел курс «Специалист по юридической безопасности онлайн-бизнеса». Работаю по

следующим направлениям: легализация деятельности и оформление партнерства в

онлайн-проектах, оптимизация налогообложения, претензионная работа, защита

авторских прав. Проконсультирую, составлю договор, претензию, документы для

сайта. Работаю с англоязычным текстом. Окажу поддержку Вашему онлайн-проекту

качественно и недорого.