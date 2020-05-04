Приятная ценовая политик вместе с высоким качеством разработки

Привет . Расскажу немного о себе :

Меня зовут Сергей , мне 22 года, магистр ВУЗа Радиоэлектроники . :) В Веб-разработке я уже 5+ лет и за это время приобрел огромный опыт в разработке (веб , десктоп, мобильная, AI & ML , BigData , и даже немного GameDev) . Были и провалы , но подъемов куда больше . За это время , я так же научился выполнять задачи до конца , даже если , на первый взгляд , она не выполнима или у тебя на протяжении длительного времени ничего не получается . Такие ситуации натренировали во мне такие вещи как : выдержка , глубокое и критическое мышление ( позволяющее взглянуть на задачу под другим углом ) , способность к быстрому освоению неизведанного , стальные нервы :)

За 5+ лет у меня было множество различных клиентов: от небольших заказчиков , желающих сделать простой лендинг или блог на Wordpress , до довольно крупных фирм , где контракт длился на протяжении года, где дисциплина и четкость - на первом месте.

Мне очень нравится работать с клиентами и особенно важно , что бы клиент принимал активное участие в разработке и находился прямо в центре событий . Для этого я делаю все возможное , что бы обеспечить своего клиента таким комфортом и дать ему возможность быть "дирижером" процесса .

У вас есть идея , возможно даже план реализации? Пишите мне, и я быстро разработаю вам оптимальное решение поставленной задачи и приступлю к ее реализации :) Я думаю , я смогу вас приятно удивить .