1. а) Учусь. 3 курс СПбГУ ИТМО . Факультет компьютерных технологий и управления . Специальность: Информатика и управление в технических системах.
б) Прошел курсы английского языка Runov School .
2. Опыт работы
Контент менеджер медиа портала - Westcall Ltd.- 2006-2007
Контент менеджер - SIGMA - 2006 - 2007
Контент менеджер - Оналйн - доставка - 2006-2007
Системный администратор - НСК Механизация - 2007-2008
3. Дополнительные навыки:
а) Отличное знание систем Windows (98/NT/2000/2000 server/xp/2003 server/vista/2008 server)
б) Хорошее знание систем на базе Uinux
в) Начальные навыки программирования 1с , С/С++
г) отличное знание английского языка
д) Наличие водительских прав и а/м
4. Без вредных привычек, коммуникабельный.
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Портфолио
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- Оналйн - доставка127 просмотров