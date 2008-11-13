1. а) Учусь. 3 курс СПбГУ ИТМО . Факультет компьютерных технологий и управления . Специальность: Информатика и управление в технических системах.

б) Прошел курсы английского языка Runov School .

2. Опыт работы

Контент менеджер медиа портала - Westcall Ltd.- 2006-2007

Контент менеджер - SIGMA - 2006 - 2007

Контент менеджер - Оналйн - доставка - 2006-2007

Системный администратор - НСК Механизация - 2007-2008

3. Дополнительные навыки:

а) Отличное знание систем Windows (98/NT/2000/2000 server/xp/2003 server/vista/2008 server)

б) Хорошее знание систем на базе Uinux

в) Начальные навыки программирования 1с , С/С++

г) отличное знание английского языка

д) Наличие водительских прав и а/м

4. Без вредных привычек, коммуникабельный.