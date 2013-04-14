Разработка уникального дизайна/Создание сайта/SEO
ФИО: Ломакин Павел Сергеевич
Род деятельности: Web-Дизайнер, оптимизатор.
Профессиональный опыт: более 3 лет.
Портфолио
- Натяжные потолки в Актау155 просмотров
- ND Logo162 просмотра
- Design for wc3-hack.3dn.ru209 просмотров
- Design for rem-Aktau.kz222 просмотра
- WhiteTown Rec.183 просмотра
- Сайт для музыканта Gr3m.211 просмотров
- Продвижение сайта mp3dose.ru168 просмотров
- Дизайн сайта для uCoz-info.com224 просмотра
- Дизайн для фотографа "Виталия Александрова"215 просмотров