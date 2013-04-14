GuideLess

Павел GuideLess

 
29 летКазахстан/Актау
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработка уникального дизайна/Создание сайта/SEO

ФИО: Ломакин Павел Сергеевич

Род деятельности: Web-Дизайнер, оптимизатор.

Профессиональный опыт: более 3 лет.

Портфолио