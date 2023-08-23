Здравствуйте, я маркетолог люблю создавать креативы для самых лучших и эффективных продаж

Привет! Меня зовут Гульнура, и я прекрасно работаю в созданий лендингов, таплингов и презентаций. Если ты ищешь профессиональную помощь в создании убедительных и привлекательных веб-страниц, то ты попал по адресу!

Я специализируюсь на создании лендингов - простых страниц, нацеленных на максимальное привлечение посетителей и превращения их в клиентов. Я помогу создать стратегию размещения контента, оптимизирую дизайн и сделаю все необходимые настройки для оптимального конверсионного показателя.