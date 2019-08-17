Профессиональная разработка сайтов.
Делаю свою работу качественно.Профессиональная разработка сайтов.
Все силы нашей команды направленны на поиск крутых идей. Мы хотим разрабатывать и развивать годные проекты, а не штамповать конвейером. Видимо именно и за таких стремлений, наши заказчики возвращаются к нам.
Как у нас построены все процессы:
- Если мы не сходимся по цене, то мы не работаем.
- Не начинаем работу с пылу с жару, по не известным проектам. Чтобы выдать хороший результат, нужно углубиться во все процессы, как относящиеся к вебу так и к офлайну.
- На этапе изучения требуется ваше вовлечение в проект, мы хоть и специализируемся в веб разработке, но каждый проект индивидуальный. Имеет свои тонкости. И всегда нужно знание человека который работает непосредственно в той или иной сфере.
- Работаем только по предоплате или безопасным сделкам.
- Делаем сайты любой сложности.
10-00 - 20-00 Киеву
Мы подстраиваемся под своих иностранных заказчиков, поэтому время для обсуждений 24\7.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Карта Приватбанк.
- Visa
- Masrercard
- Paypal
- Безналичный расчет