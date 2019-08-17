GulaFan

Володимир Гула GulaFan

 
23 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональная разработка сайтов.

Делаю свою работу качественно.Профессиональная разработка сайтов.

Все силы нашей команды направленны на поиск крутых идей. Мы хотим разрабатывать и развивать годные проекты, а не штамповать конвейером. Видимо именно и за таких стремлений, наши заказчики возвращаются к нам.

Как у нас построены все процессы:

  • Если мы не сходимся по цене, то мы не работаем.
  • Не начинаем работу с пылу с жару, по не известным проектам. Чтобы выдать хороший результат, нужно углубиться во все процессы, как ﻿относящиеся к вебу так и к офлайну.
  • На этапе изучения требуется ваше вовлечение в проект, мы хоть и специализируемся в веб разработке, но каждый проект индивидуальный. Имеет свои тонкости. И всегда нужно знание человека который работает непосредственно в той или иной сфере.
  • Работаем только по предоплате или безопасным сделкам.
  • Делаем сайты любой сложности.
Время работы:

10-00 - 20-00 Киеву

﻿Мы подстраиваемся под своих иностранных заказчиков, поэтому время для обсуждений 24\7.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.
  • Visa
  • Masrercard
  • Paypal
  • Безналичный расчет
Email – [email protected]