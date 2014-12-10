Guli_Jurayeva

Гули Guli_Jurayeva

 
54 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Профессиональный переводчик русс./узб. - узб./русс. и редактор текстов по любой тематике

Профессиональный переводчик русс./узб. - узб./русс. и редактор текстов на русском и узбекском языках по любой тематике.

Образование высшее: Респ.пед.институт русского языка и литературы, отделение переводчиков. 1987-1992 гг.

Опыт работы: с 1992 года.

Работодатели:

Издание Университета мировой экономики и дипломатии. Редактор.

"Бюллетень финансового работника" Учебного центра при Министерстве финансов РУз. Редактор русского издания, переводчик. (русс./узб. - узб./русс.)

UNDP: переводчик. (русс./узб. - узб./русс.)

Деловые качества: ответственность, профессиональный подход к работе, грамотное редактирование и перевод текстов, своевременность, постоянное повышение знаний и навыков, умение работать со электронными словарями, углубленное изучение тематики текста перед началом работы.

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