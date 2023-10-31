Художник MidJourney | Графический дизайнер | Иллюстратор

Портфолио на AdobeStock: https://stock.adobe.com/ua/contributor/208284867/Gulnaz

Я графический дизайнер и иллюстратор с опытом работы более 10 лет. Мои навыки и опыт включают работу с Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, а также я художник по искусственному интеллекту, создающий изображения в Midjourney. У меня большой опыт работы в графическом дизайне, включая создание логотипов и рекламных материалов, веб-дизайн, а также создание изображений для книжных и журнальных иллюстраций. Я сотрудничаю с различными клиентами и компаниями на протяжении многих лет. Меня вдохновляет сочетание искусства и технологий, и я создаю свои работы с вниманием к деталям и стремлением к визуальному совершенству. Я считаю, что дизайн – это не просто профессия, а способ донести идею и создать красоту. Я готов работать над вашим проектом и помочь вам в достижении ваших целей. Я с нетерпением жду возможности сотрудничать и внести свой вклад в ваш проект.