Я-начинающий копирайтер, но это не значит, что плохо пишу статьи.Был опыт написания на ЯндексДзен.К работе подхожу отвественно!
Меня зовут Гульназ!
Я-начинающий копирайтер.
Проходила курс Анны Барановой, но и по сей день развиваюсь.
Был опыт написания статей на ЯндексДзен.
К работе всегда подхожу ответственно!
Поддерживаю связь с заказчиками во время работы-все, исходя из их пожеланий.
Пишу статьи на разные темы, предварительно изучая материал.
Предпочтительнее, конечно, сфера психологии, философии и образования.Также занимаюсь рерайтом.
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