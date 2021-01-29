Я-начинающий копирайтер, но это не значит, что плохо пишу статьи.Был опыт написания на ЯндексДзен.К работе подхожу отвественно!

Меня зовут Гульназ!

Я-начинающий копирайтер.

Проходила курс Анны Барановой, но и по сей день развиваюсь.

Был опыт написания статей на ЯндексДзен.

К работе всегда подхожу ответственно!

Поддерживаю связь с заказчиками во время работы-все, исходя из их пожеланий.

Пишу статьи на разные темы, предварительно изучая материал.

Предпочтительнее, конечно, сфера психологии, философии и образования.Также занимаюсь рерайтом.

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