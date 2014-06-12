Образование : 2001-2006 ГГПИИЯ. (Иняз).Факультет гуманитарный. Диплом специалиста.
Курсы: 2008-2009 Практический курс письменной журналистики В.Губренко.
Опыт профессиональной и трудовой деятельности.
2007-2010 Удаленная работа
Ивент менеджер,Киев. Организация музыкальных мероприятий.
Журналист,копирайтер,Киев.
"Тайны звезд";
"TerraWoman";
"Релиз ua."
Должностные обязанности: сбор материала, написание материала, сдача его на проверку редактору,освещение профильных мероприятий и событий, ежедневный мониторинг рынка, общение со специалистами рынка, получение экспертных мнений и комментариев,мониторинг СМИ.
Письменные переводы,(англ-русс,яз.)Киев.
Репетиторство (англ.яз) Киев.
2006-2014 Основная работа
2013-2014 Ентертейнмент менеджер. КНР.г.Гуанчжоу. Букинг компания Zi Hong Lei
Обязянности: Поиск и координация работы артистов,организация концертов и шоу,перевод,ассистирование артистов,составление договоров подряда.
Достижения: Рост штата профессиональных артистов разных жанров, наработка клиентской базы,мониторинг новых концертных площадок,рост количества договоров подряда.
2011-2012 Администратор,преподаватель. Школа английского языка для взрослых FLASH. Киев.
Обязанности: Поиск потенциальных студентов, контроль работы офиса,координация учебного процесса,проведение групповых занятий.
Достижения: Рост количества учащихся,поднятие престижа школы среди представителей малого и среднего бизнеса.
2010 Персональный помощник финалиста телепроекта "Битва экстрасенсов" Сабухи Иманова.
Обязанности: Обработка телефонных звонков,прием посетителей,составление рабочего графика, PR.
Достижения: Повышение популярности экстрасенса среди представителей среднего бизнеса.
2006 Университет экономики и права КРОК. Киев. Преподаватель делового английского языка,методист кафедры иностранных языков.
Обязанности: Проведение групповых занятий,ведение рутинной работы кафедры.
Достижения: Поддержание рабочего процесса кафедры на должном уровне, повышение уровня знаний делового английского языка у студентов 3-4 курсов.
Дополнительная информация
Вод.удостоверение :кат В ,стаж 5,5 лет
Знание языков: русский,украинский-родной,английский -продвинутый.
Уверенный пользователь MS Office.
Личностные качества:
стремление к профессиональному росту и самоусовершенствованию, ответственность, быстрая обучаемость, коммуникабельность, целеустремленность, творческий подход к решению проблем, аналитический склад ума, инициативность, пунктуальность.