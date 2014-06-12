журналист,копирайтер

Образование : 2001-2006 ГГПИИЯ. (Иняз).Факультет гуманитарный. Диплом специалиста.

Курсы: 2008-2009 Практический курс письменной журналистики В.Губренко.

Опыт профессиональной и трудовой деятельности.

2007-2010 Удаленная работа

Ивент менеджер,Киев. Организация музыкальных мероприятий.

Журналист,копирайтер,Киев.

"Тайны звезд";

"TerraWoman";

"Релиз ua."

Должностные обязанности: сбор материала, написание материала, сдача его на проверку редактору,освещение профильных мероприятий и событий, ежедневный мониторинг рынка, общение со специалистами рынка, получение экспертных мнений и комментариев,мониторинг СМИ.

Письменные переводы,(англ-русс,яз.)Киев.

Репетиторство (англ.яз) Киев.

2006-2014 Основная работа

2013-2014 Ентертейнмент менеджер. КНР.г.Гуанчжоу. Букинг компания Zi Hong Lei

Обязянности: Поиск и координация работы артистов,организация концертов и шоу,перевод,ассистирование артистов,составление договоров подряда.

Достижения: Рост штата профессиональных артистов разных жанров, наработка клиентской базы,мониторинг новых концертных площадок,рост количества договоров подряда.

2011-2012 Администратор,преподаватель. Школа английского языка для взрослых FLASH. Киев.

Обязанности: Поиск потенциальных студентов, контроль работы офиса,координация учебного процесса,проведение групповых занятий.

Достижения: Рост количества учащихся,поднятие престижа школы среди представителей малого и среднего бизнеса.

2010 Персональный помощник финалиста телепроекта "Битва экстрасенсов" Сабухи Иманова.

Обязанности: Обработка телефонных звонков,прием посетителей,составление рабочего графика, PR.

Достижения: Повышение популярности экстрасенса среди представителей среднего бизнеса.

2006 Университет экономики и права КРОК. Киев. Преподаватель делового английского языка,методист кафедры иностранных языков.

Обязанности: Проведение групповых занятий,ведение рутинной работы кафедры.

Достижения: Поддержание рабочего процесса кафедры на должном уровне, повышение уровня знаний делового английского языка у студентов 3-4 курсов.

Дополнительная информация

Вод.удостоверение :кат В ,стаж 5,5 лет

Знание языков: русский,украинский-родной,английский -продвинутый.

Уверенный пользователь MS Office.

Личностные качества:

стремление к профессиональному росту и самоусовершенствованию, ответственность, быстрая обучаемость, коммуникабельность, целеустремленность, творческий подход к решению проблем, аналитический склад ума, инициативность, пунктуальность.