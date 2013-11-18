Рерайтинг-Копирайтинг. Создание страниц захвата, продающих страниц. Блогов
Копирайтинг от 3 долларов за 1000 знаков без пробелов.
Рерайтинг от 1 доллара за 1000 знаков без пробелов.
Индивидуальный подход к каждому заказу. Изучаю тему, собираю и анализирую информацию по теме и выдаю готовый свой авторский вариант.
Одностраничный сайт от 5 долларов.
Продающая страничка 20 долларов.
Сайт на платформе wordpress 200 долларов
Внимательно изучаю техническое задание и выполняю каждую деталь.
Сроки: всегда сдаю работы в срок. Заказчики остаются довольными.