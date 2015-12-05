Gunagard. работа с фото, графикой, текстами и размещением товаров и услуг

Ищу подробное описание товара в интернете с помощью Google (иногда перевожу) и картинки.Иногда картинки изменяю при помощи Фотошоп, дабы убрать логотип чужого магазина, или добавить логотип нашего.Размещаю самый продаваемый товар на тематических досках объявлений и в аккаунтах социальных сетей (и группах)Работаю в редакторах Photoshop, GIMP, Adobe Premiere.Работаю в 3Д редакторе Blender (6 месяцев)Опыт работы - с 2012.Учусь работать в 3Dредакторе Blender.в свободное время имею хобби - валяние детских игрушек из шерсти сухим,мокрым и комбинированным способом