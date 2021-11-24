Настройка рекламы в FaceBook и Instagram

Занимаюсь настройкой рекламы Facebook & Instagram. Сделаю все качественно и быстро! Работаю один, для комплексных проектов могу собрать команду.

- Разработка стратегии продвижения в Facebook & Instagram

- Привлечение трафика на сайт через таргетинговую рекламу в Facebook & Instagram

- Настройка рекламных кампаний в Facebook & Instagram

- Создание, настройка и комплексное ведение рекламных кампаний вFacebook & Instagram

- Анализ и подбор целевой аудитории.

- Работа с индивидуализированными аудиториями и lookalike

Телеграмме @gunchik747