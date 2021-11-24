Настройка рекламы в FaceBook и Instagram
Занимаюсь настройкой рекламы Facebook & Instagram. Сделаю все качественно и быстро! Работаю один, для комплексных проектов могу собрать команду.
- Разработка стратегии продвижения в Facebook & Instagram
- Привлечение трафика на сайт через таргетинговую рекламу в Facebook & Instagram
- Настройка рекламных кампаний в Facebook & Instagram
- Создание, настройка и комплексное ведение рекламных кампаний вFacebook & Instagram
- Анализ и подбор целевой аудитории.
- Работа с индивидуализированными аудиториями и lookalike
Телеграмме @gunchik747