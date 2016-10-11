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Я человек тяжелой судьбы. Родился в 1988 г., в тайне от родителей. По гороскопу козерог. В детстве игрушками мне служили лишь нога и батарея.

Плохо разбираюсь в музыке. Любимый певец - Ленин. Хобби - косоглазие. Верю в смерть после жизни и в любовь после секса.

Мое любимое занятие - играть в снежки на раздевание. Регулярно делаю две вещи: сплю с женой и вру, но только не ей=)

Пользуюсь мобильной связью и мой любимый тариф - "ПЕРЕЗВОНИ". Начал качать мышцы из инета, в детстве упал с дерева и повредил себе смекалку. Небывалых высот помогла мне достичь радиоактивная морковка.

P.S не курите траву, и грибы не трогайте! Удачи!