Верстка сайтов, наполнение, функционал. C#, C++, Java, php, MySql, Firebird, 1Cv7.7

Есть большой опыт работы с БД MySql, Firebird, InterBase, создание, оптимизация. Есть опыт в разработке веб-сайтов(отличное знание OpenCart), веб-приложений, андроид-приложений, есть опыт работы с enterprise проектами. Из резюме могу предоставить: Из сайтов: babystore.biz.ua, 33tv.com.ua (создавались командой, моя участь - функционал(php) + натяжка на движок(OpenCart))

Из проектов - можно посмотреть сайт компании Ultra(ultra-company.com). У них есть ряд проектов, принимал участие в разработке и поддержке: BackOffice, BackOffice "Магазин", ULTRA "Mobile". Самостоятельная реализация проекта ULTRA "Система передачи данных"(репликация БД), удобно весь список приложений и цены можно посмотреть: ultra-company.com/ru/prajs-list/.

Опыт работы - 6 лет, проживаю в Украине, г.Хмельницкий, контакты: +380989537689(+viber), почта: [email protected]