Направление деятельности:
1) Розничная продажа, дистрибуция, внедрение и сопровождение широкого спектра лицензионного программного обеспечения
2) Интернет
разработка сайтов любой сложности;
разработка дизайна для интернет-проектов;
раскрутка и продвижение Интернет - представительств в сети Интернет;
разработка и проведение рекламных компаний и PR-акций;
поддержка и обновление сайтов;
обучение и консультации.
3) Дизайн интерьера жилых и офисных помещений;
4) Разработка фирменного стиля и логотипа Вашей организации;
5) Разработка Программного Обеспечения по требованиям заказчика.
Адрес: 426004, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д.50
Контакты:
Телефон/Факс: (3412) 65-82-87 / 76-03-38, 89225010207, 89226890102
Email: [email protected]
Сайт: www.guru-soft.ru