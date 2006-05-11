GuruSoft

"Guru-Soft" Вадим/ООО GuruSoft

 
54 годаРоссия/Ижевск
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Направление деятельности:

1) Розничная продажа, дистрибуция, внедрение и сопровождение широкого спектра лицензионного программного обеспечения

2) Интернет

разработка сайтов любой сложности;

разработка дизайна для интернет-проектов;

раскрутка и продвижение Интернет - представительств в сети Интернет;

разработка и проведение рекламных компаний и PR-акций;

поддержка и обновление сайтов;

обучение и консультации.

3) Дизайн интерьера жилых и офисных помещений;

4) Разработка фирменного стиля и логотипа Вашей организации;

5) Разработка Программного Обеспечения по требованиям заказчика.

Адрес: 426004, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д.50

Контакты:

Телефон/Факс: (3412) 65-82-87 / 76-03-38, 89225010207, 89226890102

Email: [email protected]

Сайт: www.guru-soft.ru