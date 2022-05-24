GusakovaDaria

Копирайтинг, продающие тексты, контент-менеджмент

По образованию журналист, более 5 лет работаю на стыке журналистики и копирайтинга.

Навыки:

написание пресс-релизов, статей, обзоров, новостей, рекламных и продающих текстов для сайтов и соц.сетей

навыки по сбору и обработке информации

создание или корректировка контент-плана

детальный анализ целевой аудитории

ведение и качественное наполнение соц.сетей

Умею писать интересные, читабельные, продающие тексты, которые запоминаются аудитории