GusakovaDaria

Дарья Гусакова GusakovaDariaGusakovaDaria
31 годРоссия/Вилючинск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Копирайтинг, продающие тексты, контент-менеджмент
По образованию журналист, более 5 лет работаю на стыке журналистики и копирайтинга.
Навыки:
- написание пресс-релизов, статей, обзоров, новостей, рекламных и продающих текстов для сайтов и соц.сетей
- навыки по сбору и обработке информации
- создание или корректировка контент-плана
- детальный анализ целевой аудитории
- ведение и качественное наполнение соц.сетей
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