GusakovaDaria

Дарья Гусакова GusakovaDaria

 
31 годРоссия/Вилючинск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Копирайтинг, продающие тексты, контент-менеджмент

По образованию журналист, более 5 лет работаю на стыке журналистики и копирайтинга.

Навыки:

  • написание пресс-релизов, статей, обзоров, новостей, рекламных и продающих текстов для сайтов и соц.сетей
  • навыки по сбору и обработке информации
  • создание или корректировка контент-плана
  • детальный анализ целевой аудитории
  • ведение и качественное наполнение соц.сетей
Умею писать интересные, читабельные, продающие тексты, которые запоминаются аудитории
Тексты для сайта