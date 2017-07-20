Gusevanastya

Реклама в Google, Яндекс

﻿Услуги:

профессиональная настройка рекламных кампаний в Google.AdWords, Яндекс.Директ;

настройка отслеживания целей в Google Analytics и Яндекс. Метрике;

аналитика и постоянная оптимизация кампаний; Опыт работы:

Год работы в крупной рекламной кампании (контекст). Наличие сертификатов Яндекс и Google.

Настройка производиться следующим образом:

1. Анализ конкурентов

2. Составление семантического ядра (ключевыхслов)

3. Проведение минусовки

4. Разделение ключевых слов на группы (тематика,конкуренты, бренд и т.д)

5. Составление объявлений (УТП, ключевая выгода,быстрые ссылки, уточнения, UTM и т.д)

6. Загрузка и модернизация, запуск

7. Внедрение аналитики (Яндекс метрика / Googleanalytics)

8. Улучшаю компании в течении 2-х недель, послезапуска.

Примеры рекламных кампаний могу скинуть при личном общении в Telegram