Gusevanastya

Анастасия Gusevanastya

 
27 летРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Реклама в Google, Яндекс

﻿Услуги:

  • профессиональная настройка рекламных кампаний в Google.AdWords, Яндекс.Директ;
  • настройка отслеживания целей в Google Analytics и Яндекс. Метрике;
  • аналитика и постоянная оптимизация кампаний;Опыт работы:

    • Год работы в крупной рекламной кампании (контекст). Наличие сертификатов Яндекс и Google. 

    Настройка производиться следующим образом:

    1. Анализ конкурентов

    2. Составление семантического ядра (ключевыхслов)

    3. Проведение минусовки

    4. Разделение ключевых слов на группы (тематика,конкуренты, бренд и т.д)

    5. Составление объявлений (УТП, ключевая выгода,быстрые ссылки, уточнения, UTM и т.д)

    6. Загрузка и модернизация, запуск

    7. Внедрение аналитики (Яндекс метрика / Googleanalytics)

    8. Улучшаю компании в течении 2-х недель, послезапуска.

    Примеры рекламных кампаний могу скинуть при личном общении в Telegram

    Семантическое ядроРекламная кампания