Gusevanastya

Реклама в Google, Яндекс
Услуги:
Год работы в крупной рекламной кампании (контекст). Наличие сертификатов Яндекс и Google.
Настройка производиться следующим образом:
1. Анализ конкурентов
2. Составление семантического ядра (ключевыхслов)
3. Проведение минусовки
4. Разделение ключевых слов на группы (тематика,конкуренты, бренд и т.д)
5. Составление объявлений (УТП, ключевая выгода,быстрые ссылки, уточнения, UTM и т.д)
6. Загрузка и модернизация, запуск
7. Внедрение аналитики (Яндекс метрика / Googleanalytics)
8. Улучшаю компании в течении 2-х недель, послезапуска.
Примеры рекламных кампаний могу скинуть при личном общении в Telegram
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