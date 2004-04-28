Контент. Решение любых задач – от простых до нестандартных. Доступная стоимость.

ВНИМАНИЕ! 1. У меня нет сотрудников/менеджеров. 2. Я работаю только на weblancer.net. 3. Нашли мой аккаунт вне этого ресурса? Будьте

бдительны! Вас обманывают!

О КОНТАКТАХ! Свои контактные данные я предоставляю заказчикам через личные сообщения на данном ресурсе! Если вы

получили мои контакты НЕ через личные сообщения на этом ресурсе - велика

вероятность обмана. Напишите мне ЛС, чтобы удостовериться, с кем вы

имеете дело.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

- задание;

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

С моей стороны при реализации каждого проекта:

- прорабатывается концепция текста;

- применяется творческий подход;

- строго соблюдаются оговоренные сроки;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;

- осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ.

УСЛУГИ И ЦЕНЫ

1. Копирайтинг для сайтов (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).

1.1. На главную страницу. От 5 до 3 $.

1.2. Текст «О компании». От 5 до 5 $.

1.3. Тексты в разделы. От 3 до 3 $.

1.4. Информационные тексты. От 2 до 4 $.

1.5. Описания товаров до 500 знаков. От 1 до 2 за одно описание.