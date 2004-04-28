ВНИМАНИЕ! 1. У меня нет сотрудников/менеджеров. 2. Я работаю только на weblancer.net. 3. Нашли мой аккаунт вне этого ресурса? Будьте
бдительны! Вас обманывают!
О КОНТАКТАХ! Свои контактные данные я предоставляю заказчикам через личные сообщения на данном ресурсе! Если вы
получили мои контакты НЕ через личные сообщения на этом ресурсе - велика
вероятность обмана. Напишите мне ЛС, чтобы удостовериться, с кем вы
имеете дело.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:
- задание;
- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);
С моей стороны при реализации каждого проекта:
- прорабатывается концепция текста;
- применяется творческий подход;
- строго соблюдаются оговоренные сроки;
- поддерживается постоянная связь с заказчиком;
- осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ.
УСЛУГИ И ЦЕНЫ
1. Копирайтинг для сайтов (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).
1.1. На главную страницу. От 5 до 3 $.
1.2. Текст «О компании». От 5 до 5 $.
1.3. Тексты в разделы. От 3 до 3 $.
1.4. Информационные тексты. От 2 до 4 $.
1.5. Описания товаров до 500 знаков. От 1 до 2 за одно описание.