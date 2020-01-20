Gustavs111

ПЕРЕВОДЫ

С удовольствием предоставлю услуги по переводам с английского языка на русский и наоборот всем желающим частным и юридическим лицам. Я родилась в Латвии, но детство прожила в России (Мурманск), где у мамы была работа. Потом снова вернулась в Ригу, чтобы жить и работать там, но судьба распорядилась иначе. В связи с экономическим кризисом в 2009 году я уехала из Латвии навсегда и уже больше 10 лет живу и работаю в Англии. Уровень моих знаний английского полностью соответствует тому, чтобы успешно выполнять упомянутую мной работу. К сожалению, у меня не было ещё возможности доказать это на практике, так как сегодня день моей регистрации на сайте. Однако, получив первый заказ от Вас, буду очень рада доказать Вам свои способности на практике.