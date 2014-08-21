Guudgrinko

Иван Гринько Guudgrinko

 
36 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание сайтов «под ключ» любой сложности

Создание сайтов-лэндингов (посадочных страниц), корпоративных сайтов, сайтов-каталогов, интернет-магазинов, сайтов-сервисов.

Реклама (Яндекс Директ, Google Adwords, Vkontakte, Facebook и пр.)

SEO/SEM/SMM (Контент-маркетинг, редакционные планы, обмен ссылками, анонсы и интервью, социальная активность)

CRM (Воронка продаж через сайты, управляем заявками, контролируем каждую продажу)

Аналитика (Ежемесячные отчеты, анализ конкурентов, Google Analytics, Yandex Metrica, E-commerce, тонкая настройка аналитики)

Google Ads
Сайты «под ключ»
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от $700
от 31 дня
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