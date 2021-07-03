Таргетолог. Реклама в социальных сетях

Привет

Думаешь, как увеличить поток клиентов в свой бизнес?

У тебя не растёт прибыль, потому что не можешь эффективно распорядиться рекламным бюджетом?

Для тебя есть простое и экономичное решение:

Я занимаюсь настройкой таргетированной рекламы в социальных сетях.

Работаю в связке с экспертами, имеющими более 6 лет опыта в маркетингеи десятки успешных кейсов.

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именно таргетированная реклама в социальных сетях будет для тебя столь

эффективна.