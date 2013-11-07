Андрей Салий
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ФИО: Салий Андрей Владимирович
Дата рождения: 28.09.1990
Семейное положение: не женат.
Контактные телефоны: 066-44-250-54
E-mail: [email protected]
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Навыки проведения успешных переговоров с клиентами, партнерами и поставщиками. Оперативное и Тактическое планирование задач, целей, ресурсов для их выполнения, затрат рабочего времени, минимизации рисков.
ОБРАЗОВАНИЕ
Национальный Технический Университет «Харьковский Политехнический Институт»
сентябрь 2007 – настоящее время (5й курс заочного отделения)
● факультет «Бизнеса и Финансов»
специальность «Менеджмент внешнеэкономической деятельности»
ОПЫТ РАБОТЫ
Веревочный Парк «S-Park» / event – агентство «S - Party»
Октябрь 2010 - настоящее время Менеджер отдела по продажам
- создание, ведение и расширение базы корпоративных клиентов (с 3х до 20-ти);
- ведение документооборота с клиентами и партнерами;
- налаживание отношений и ведение переговоров с клиентами, партнерами, соискателями;
- организация и администрирование индивидуальных и массовых, корпоративных и социальных мероприятий (более 30-т и мероприятий);
Коммунальное предприятие «Областной детско-молодежный оздоровительный комплекс (санаторного типа) «Перлина Донеччини»
Июль 2010 –август 2010 Воспитатель (вожатый)
- организация самоуправления в коллективе воспитанников (отряд признан лучшим в творческом и танцевальных конкурсах);
- создание благоприятных условий, позволяющих детям реализовать свои интересы и потребности, интересно и с пользой для их развития проводить свободное время;
- обеспечение соблюдение детьми дисциплины и порядка в соответствии с установленным режимом;
- организация и обеспечение участия детей в культурно - массовых, спортивно - оздоровительных и трудовых мероприятиях (Команда стала победителем общелагерных соревнований по футболу);
Зам. директора по воспитательной работе КП ОДМСОК Нина Мирославовна Белоусова
Контакты: тел. (050)-263-32-16
Интернет- издание «Харьковский Профсоюз Студентов»
Март 2010- июнь 2010 Журналист
-сбор информации
-проведение интервью (Евгения Гапчинская, Игорь Диденко)
- написание статей
-волонтерство в общественных проектах (Обеспечение Парада к 9 мая, Возложение цветов на Мемориале Славы, открытие лика Святой Татьяны на ст. метро «Университет»)
Заместитель председателя Анастасия Юрьевна Кобец
Контакты: тел. (063)030-10-20
(057)700-77-97
E-mail: [email protected]
Газета «Политехник» Национального Технического Университета «Харьковский Политехнический Институт»
http://polytechnic.kpi.kharkov.ua
Январь 2010- Июнь 2010 Журналист
-сбор информации
-проведение интервью
- написание статей
Победитель литературного конкурса рассказов, посвященных Второй Мировой Войне с рассказом «Военный дневник» (конкурс организован газетой)
Главный редактор Светлана Петровна Землянская
Контакты: тел. (067) 54-57-668
E-mail: [email protected]
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
● Windows, MS Office, Skype, Free mind, Internet – на уровне опытного пользователя
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
● русский, украинский;
● самостоятельно изучаю английский.