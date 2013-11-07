Работаю

Андрей Салий

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ФИО: Салий Андрей Владимирович

Дата рождения: 28.09.1990

Семейное положение: не женат.

Контактные телефоны: 066-44-250-54

E-mail: [email protected]

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Навыки проведения успешных переговоров с клиентами, партнерами и поставщиками. Оперативное и Тактическое планирование задач, целей, ресурсов для их выполнения, затрат рабочего времени, минимизации рисков.

ОБРАЗОВАНИЕ

Национальный Технический Университет «Харьковский Политехнический Институт»

сентябрь 2007 – настоящее время (5й курс заочного отделения)

● факультет «Бизнеса и Финансов»

специальность «Менеджмент внешнеэкономической деятельности»

ОПЫТ РАБОТЫ

Веревочный Парк «S-Park» / event – агентство «S - Party»

http://south-parka.net

http://korporativ.kh.ua

http://dr.kh.ua

http://rozvaga.kh.ua

Октябрь 2010 - настоящее время Менеджер отдела по продажам

- создание, ведение и расширение базы корпоративных клиентов (с 3х до 20-ти);

- ведение документооборота с клиентами и партнерами;

- налаживание отношений и ведение переговоров с клиентами, партнерами, соискателями;

- организация и администрирование индивидуальных и массовых, корпоративных и социальных мероприятий (более 30-т и мероприятий);

Коммунальное предприятие «Областной детско-молодежный оздоровительный комплекс (санаторного типа) «Перлина Донеччини»

http://www.perlynadon.org

Июль 2010 –август 2010 Воспитатель (вожатый)

- организация самоуправления в коллективе воспитанников (отряд признан лучшим в творческом и танцевальных конкурсах);

- создание благоприятных условий, позволяющих детям реализовать свои интересы и потребности, интересно и с пользой для их развития проводить свободное время;

- обеспечение соблюдение детьми дисциплины и порядка в соответствии с установленным режимом;

- организация и обеспечение участия детей в культурно - массовых, спортивно - оздоровительных и трудовых мероприятиях (Команда стала победителем общелагерных соревнований по футболу);

Зам. директора по воспитательной работе КП ОДМСОК Нина Мирославовна Белоусова

Контакты: тел. (050)-263-32-16

Интернет- издание «Харьковский Профсоюз Студентов»

http://profsoyuz.kh.ua

Март 2010- июнь 2010 Журналист

-сбор информации

-проведение интервью (Евгения Гапчинская, Игорь Диденко)

- написание статей

-волонтерство в общественных проектах (Обеспечение Парада к 9 мая, Возложение цветов на Мемориале Славы, открытие лика Святой Татьяны на ст. метро «Университет»)

Заместитель председателя Анастасия Юрьевна Кобец

Контакты: тел. (063)030-10-20

(057)700-77-97

E-mail: [email protected]

Газета «Политехник» Национального Технического Университета «Харьковский Политехнический Институт»

http://polytechnic.kpi.kharkov.ua

Январь 2010- Июнь 2010 Журналист

-сбор информации

-проведение интервью

- написание статей

Победитель литературного конкурса рассказов, посвященных Второй Мировой Войне с рассказом «Военный дневник» (конкурс организован газетой)

Главный редактор Светлана Петровна Землянская

Контакты: тел. (067) 54-57-668

E-mail: [email protected]

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

● Windows, MS Office, Skype, Free mind, Internet – на уровне опытного пользователя

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

● русский, украинский;

● самостоятельно изучаю английский.