Опыт работы:
Художник иллюстратор.
Время работы: 2012 г. - по настоящий момент.
Freelance
Город: Москва
Обязанности:
- Разработка концепций персонажей и экипировки для браузерной игры.
- Разработка игровых интерфейсов и элементов.
- Разработка карт местности, тайл-сетов, спрайтов для игрового html-редактора. (правка html и css кода).
- Отрисовка изображений.
- Коллажирование (mattepaint) (подбор, ретушь и дальнейшая обработка растровых изображений)
Профессиональные навыки:
Corel painter X3
Adobe photoshop CS5
Adobe illustrator CS5
Рисование от руки (планшет wacom intuos5, на бумаге)
html
css
О себе:
Целеустремленность, умение работать в команде, самокритика, перфекционизм в разумных пределах, желание создавать.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Разработка дизайн макетов.130 просмотров
- Иллюстрации для карт.154 просмотра
- Стимпанк110 просмотров
- Гоблины130 просмотров
- Клоуны116 просмотров