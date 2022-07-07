Опыт работы:

Художник иллюстратор.

Время работы: 2012 г. - по настоящий момент.

Freelance

Город: Москва

Обязанности:

- Разработка концепций персонажей и экипировки для браузерной игры.

- Разработка игровых интерфейсов и элементов.

- Разработка карт местности, тайл-сетов, спрайтов для игрового html-редактора. (правка html и css кода).

- Отрисовка изображений.

- Коллажирование (mattepaint) (подбор, ретушь и дальнейшая обработка растровых изображений)

Профессиональные навыки:

Corel painter X3

Adobe photoshop CS5

Adobe illustrator CS5

Рисование от руки (планшет wacom intuos5, на бумаге)

html

css

О себе:

Целеустремленность, умение работать в команде, самокритика, перфекционизм в разумных пределах, желание создавать.