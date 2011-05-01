Работа может доставлять удовольствие ))

Мой конек: сбор и анализ информации в самых разнообразных областях, а также внедрение полученных результатов в жизнь.

Найти, придумать, воплотить - это ко мне.

2 образования: инженерное и экономическое.

Опыт работы: финансовый анализ, управленческий и бухгалтерский учет, организация новых видов деятельности (от "как это будет работать?" до "господин директор, познакомьтесь - новый участок Вашего бизнеса"), организация проведения общественных мероприятий (концерты, презентации).

Много читаю, знаю, общаюсь.

Что-то новое? Ура, разберемся!