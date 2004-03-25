GvidoKrumins

✔️Качественная верстка 😎
---------------------------------------------------
✔️О себе 😎---------------------------------------------------
Привет!
Меня зовут Гвидо!
Я родом из Латвий и я FrontEnd Разробочик.I Живу в Айзкраукле.
Я довно увлекаюся компютерами и программированием, занимаюсь кикбоксингом,
и я весёлый, ответственный, целеустремленный, смышленый, приятный по обшению парень
которий готов предоставить Вам свои услуги по верстке сайтов.
---------------------------------------------------
✔️КОНТАКТЫ 😎---------------------------------------------------
››Почта: [email protected]
››Discord: _FeR--RoX_#2310
››Telegram: @Skidons0
››Номер: +371 27758400
››Snapchat: borzij2k19
---------------------------------------------------
✔️ТЕХНОЛОГИИ 😎---------------------------------------------------
›› HTML (HTML5)
›› CSS (CSS3)
›› jQuery
›› SASS
›› Flexbox
›› БЭМ
›› GULP
---------------------------------------------------
✔️ОПЛАТА 😎---------------------------------------------------
›› Оплата через Visa/Master card