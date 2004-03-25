GvidoKrumins

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, jQuery.😎😎😎

﻿﻿﻿✔️Качественная верстка 😎

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✔️О себе 😎

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Привет!

Меня зовут Гвидо!

Я родом из Латвий и я FrontEnd Разробочик.I Живу в Айзкраукле.

Я довно увлекаюся компютерами и программированием, занимаюсь кикбоксингом,

и я весёлый, ответственный, целеустремленный, смышленый, приятный по обшению парень

которий готов предоставить Вам свои услуги по верстке сайтов.

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✔️КОНТАКТЫ 😎

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››Почта: [email protected]

››Discord: _FeR--RoX_#2310

››Telegram: @Skidons0

››Номер: +371 27758400

››Snapchat: borzij2k19

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✔️ТЕХНОЛОГИИ 😎

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›› HTML (HTML5)

›› CSS (CSS3)

›› jQuery

›› SASS

›› Flexbox

›› БЭМ

›› GULP

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✔️ОПЛАТА 😎

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›› Оплата через Visa/Master card