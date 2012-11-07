Ретушь и цвтокоррекция фотографий

Что я могу сделать:

1) качественную цветокоррекцию;

2) ретушь портретов, как естественную, так и гламурную;

3) восстановление старых фотографий;

4) техническую ретушь.

Могу работать как с профессиональными, так и с любительскими снимками.

Работая со мной вы получаете:

а) внимательность к пожеланиям и уважительное отношение;

б) качественное исполнение заказа;

в) строгое соблюдение сроков работы.