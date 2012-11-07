Даниил Gwynbleidd13Gwynbleidd13
32 годаРоссия/Усолье-Сибирское
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Ретушь и цвтокоррекция фотографий
Что я могу сделать:
1) качественную цветокоррекцию;
2) ретушь портретов, как естественную, так и гламурную;
3) восстановление старых фотографий;
4) техническую ретушь.
Могу работать как с профессиональными, так и с любительскими снимками.
Работая со мной вы получаете:
а) внимательность к пожеланиям и уважительное отношение;
б) качественное исполнение заказа;
в) строгое соблюдение сроков работы.
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