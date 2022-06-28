Художник - иллюстратор

Привет! Меня зовут Подобрянская Дарья. Я художник – иллюстратор. Создаю свои иллюстрации в Adobe Photoshop. Работаю в различных техниках ( вектор, стилизация и др.) Понимаю как работать с рендером текстур различных материалов. Рисую иллюстрации по вашим фото, четко следую тз + добавляю творческую нотку от себя.

В данный момент активно развиваю свой скилл художника, прохожу обучение по курсу "Основы цифровой графики в Photoshop" и в скором времени пройду обучение по программе "Графический дизайн". Также, изучаю рисование различными материалами (графика, акварель, масло, акрил, пастель, скетчинг маркерами) на курсе "Я ХУДОЖНИК 4.0." от Художник.Online. Веду свой блог, развиваю навык создания красивого визуала, пишу посты, монтирую рилс и сторис.

Photoshop и Canva на уровне уверенного пользователя, Lightroom и Premier Pro средний уровень.

Прикрепляю для ознакомления резюме с HH.ru.

Всегда готова к диалогу и обсуждению работы. Пишите! Буду рада выполнить иллюстрацию для вас.