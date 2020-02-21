Гюльчин Абдуллаева GyulchinGyulchin
31 годРоссия/Нижний Новгород
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайнер
Здравствуйте! Меня зовут Гюльчин и я являюсь графическим дизайнером. Буду рада помочь оформить дизайн для Вашей печатной продукции, такой как визитки, буклеты, афиши, баннеры и т.д.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Реклама на остановке.57 просмотров
- Афиша А5 для раздачи.51 просмотр
- Автовизитка.34 просмотра
- Визитка для автосервиса36 просмотров
- Афиша А4 двухсторонняя34 просмотра
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