Gyulchin

Гюльчин Абдуллаева Gyulchin

 
31 годРоссия/Нижний Новгород
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Гюльчин и я являюсь графическим дизайнером. Буду рада помочь оформить дизайн для Вашей печатной продукции, такой как визитки, буклеты, афиши, баннеры и т.д. 

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$2/час
от $10от 2 дней
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