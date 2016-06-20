HBproduction

Артемий HBproduction

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Примеры аудио работ https://yadi.sk/d/CBJNXcJeqhXRR.

Доброго времени суток!

Вас Приветствует студия звукозаписи и продюсерский центр "НЕБЕСНЫЙ ВЕПРЬ".

Предлагаем вам удаленное сотрудничество по выполнению студийных работ. Сделаем это

грамотно, качественно и в сроки.

•       Сведение.

•       Создание музыки.

•       Тюнинг вокала.

•       Цифровой мастеринг.

•       Озвучивание фильмов, аудио книг.

•       Сессионные музыканты.

•       Музыкальное оформление: презентаций, компьютерных игр, видео и рекламных роликов, наложение

эффектов.

•       Создание Видео материала

 

Список не ограничивает перечень услуг, и мы всегда готовы взяться за нестандартный заказ.

Опыт работы в звукорежиссуре и музыкальном производстве 8 лет. Сотрудничали с известными

крупными студиями СПБ, МСК и Киева. Также с Африканскими и Европейскими

проектами.

Работа в программах ProTools 12  и Samplitude 11.

Обработка материала UAD.

Подробнее о студии и оборудовании http://vk.com/hs_recordz 

Цены зависят от объемов и сложности материла.

Примеры аудио работ https://yadi.sk/d/CBJNXcJeqhXRR.

 

 

C Уважением,"НЕБЕСНЫЙ ВЕПРЬ".

Контакты:

+7 9788897669 Артемий

http://vk.com/hs_recordz

[email protected]

 

 

 

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Музыка и Звуки
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