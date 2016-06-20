Доброго времени суток!Вас Приветствует студия звукозаписи и продюсерский центр "НЕБЕСНЫЙ ВЕПРЬ".
Предлагаем вам удаленное сотрудничество по выполнению студийных работ. Сделаем это
грамотно, качественно и в сроки.
• Сведение.
• Создание музыки.
• Тюнинг вокала.
• Цифровой мастеринг.
• Озвучивание фильмов, аудио книг.
• Сессионные музыканты.
• Музыкальное оформление: презентаций, компьютерных игр, видео и рекламных роликов, наложение
эффектов.
• Создание Видео материала
Список не ограничивает перечень услуг, и мы всегда готовы взяться за нестандартный заказ.
Опыт работы в звукорежиссуре и музыкальном производстве 8 лет. Сотрудничали с известными
крупными студиями СПБ, МСК и Киева. Также с Африканскими и Европейскими
проектами.
Работа в программах ProTools 12 и Samplitude 11.
Обработка материала UAD.
Подробнее о студии и оборудовании http://vk.com/hs_recordz
Цены зависят от объемов и сложности материла.
Примеры аудио работ https://yadi.sk/d/CBJNXcJeqhXRR.
C Уважением,"НЕБЕСНЫЙ ВЕПРЬ".
Контакты:
+7 9788897669 Артемий