Примеры аудио работ https://yadi.sk/d/CBJNXcJeqhXRR.

Доброго времени суток! Вас Приветствует студия звукозаписи и продюсерский центр "НЕБЕСНЫЙ ВЕПРЬ".

Предлагаем вам удаленное сотрудничество по выполнению студийных работ. Сделаем это

грамотно, качественно и в сроки.

• Сведение.

• Создание музыки.

• Тюнинг вокала.

• Цифровой мастеринг.

• Озвучивание фильмов, аудио книг.

• Сессионные музыканты.

• Музыкальное оформление: презентаций, компьютерных игр, видео и рекламных роликов, наложение

эффектов.

• Создание Видео материала

Список не ограничивает перечень услуг, и мы всегда готовы взяться за нестандартный заказ.

Опыт работы в звукорежиссуре и музыкальном производстве 8 лет. Сотрудничали с известными

крупными студиями СПБ, МСК и Киева. Также с Африканскими и Европейскими

проектами.

Работа в программах ProTools 12 и Samplitude 11.

Обработка материала UAD.

Подробнее о студии и оборудовании http://vk.com/hs_recordz

Цены зависят от объемов и сложности материла.

Примеры аудио работ https://yadi.sk/d/CBJNXcJeqhXRR.

C Уважением,"НЕБЕСНЫЙ ВЕПРЬ".

Контакты:

+7 9788897669 Артемий

http://vk.com/hs_recordz

[email protected]