🔥При роботі зі мною ви получите:
Готовий сучасний інтерфейс для сайта
Якісний і семантичний проєкт
Гарний досвід роботи с фрілансером =)
📃Гарантія:
Протягом 7 днів після передачі готової роботи, я безплатно виправляю всі свої помилки, які випадково міг пропустити
💻Технології, які я використовую:
Верстка на HTML5 та CSS3
Адаптивність під мобільні пристрої
Bootstrap
Препроцессори Sass/SCSS
Метадологія BEM
📕Також зараз вивчаю:
JavaScript (ECMAScript 6)
React.js
💵Спосіб оплати:
На картку або будь-яким іншим зручним для вас способом
📞Контактні дані:
E-mail: [email protected]
Telegram: @HELLPER7788
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🔥При роботе со мной вы получите:
Готовый современный интерфейс для сайта
Качественый и семантичный проект
Хороший опыт роботы с фрилансером =)
📃Гарантия:
В течении 7 дней после передачи готовой работы, я бесплатно исправляю все свои ошибки, которые случайно мог пропустить
💻Технологии, которые я использую:
Вёрстка на HTML5 и CSS3
Адаптивность под мобильные устройства
Bootstrap
Препроцессори Sass/SCSS
Метадология BEM
📕Также сейчас изучаю:
JavaScript (ECMAScript 6)
React.js
💵Способ оплаты:
На карту или любым другим удобным для вас способом
📞Контактные данные:
E-mail: [email protected]
Telegram: @HELLPER7788