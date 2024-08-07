HELLPER2184

Максим HELLPER2184

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
✦ Зручні та сучасні сайти ✦ Удобные и современные сайты ✦ HTML5 ✦ CSS3 ✦ Telegram - @HELLPER2184 ✦

🔥При роботі зі мною ви получите:

  • Готовий сучасний інтерфейс для сайта

  • Якісний і семантичний проєкт

  • Гарний досвід роботи с фрілансером =)

📃Гарантія:

  • Протягом 7 днів після передачі готової роботи, я безплатно виправляю всі свої помилки, які випадково міг пропустити

💻Технології, які я використовую:

  • Верстка на HTML5 та CSS3

  • Адаптивність під мобільні пристрої

  • Bootstrap

  • Препроцессори Sass/SCSS

  • Метадологія BEM

📕Також зараз вивчаю:

  • JavaScript (ECMAScript 6)

  • React.js

💵Спосіб оплати:

  • На картку або будь-яким іншим зручним для вас способом

📞Контактні дані:

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🔥При роботе со мной вы получите:

  • Готовый современный интерфейс для сайта

  • Качественый и семантичный проект

  • Хороший опыт роботы с фрилансером =)

📃Гарантия:

  • В течении 7 дней после передачи готовой работы, я бесплатно исправляю все свои ошибки, которые случайно мог пропустить

💻Технологии, которые я использую:

  • Вёрстка на HTML5 и CSS3

  • Адаптивность под мобильные устройства

  • Bootstrap

  • Препроцессори Sass/SCSS

  • Метадология BEM

📕Также сейчас изучаю:

  • JavaScript (ECMAScript 6)

  • React.js

💵Способ оплаты:

  • На карту или любым другим удобным для вас способом

📞Контактные данные:

HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $20от 7 дней
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