Дизайнер
Личные данные
Фамилия Имя Отчество: Глазков Артём Андреевич
Пол: Мужской
Дата рождения: 05.08.96
Гражданство: Россия
Место проживания: Нижний Новгород
Контактная информация: artem526
Пожелания к месту работы
Должность: Дизайнер
Область деятельности: Дизайн
Тип занятости: 10 Часов
Опыт работы
Российская КиберСпортивная лига [Дизайнер]
Фирменный стиль, буклеты, листовки, плакаты, наружная реклама, баннеры, кнопки для сайта, логотипы.
Профессиональные навыки
- имею навык работы в Windows
- работаю в графических программах Adobe Photoshop
Иностранные языки
Английский: начальный
Дополнительные сведения
Семейное положение: не замужем
Дети: нет
О себе: Я увлекаюсь рисунком, иллюстрациями, живописью‚ фотографией‚ искусством.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Обработаная фотография №2112 просмотров
- Обработаная фотография №1126 просмотров
- Логотип AG121 просмотр
- Баннер группы vk.com RadioNICE103 просмотра
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