Дизайнер

Личные данные

Фамилия Имя Отчество: Глазков Артём Андреевич

Пол: Мужской

Дата рождения: 05.08.96

Гражданство: Россия

Место проживания: Нижний Новгород

Контактная информация: artem526

Пожелания к месту работы

Должность: Дизайнер

Область деятельности: Дизайн

Тип занятости: 10 Часов

Опыт работы

Российская КиберСпортивная лига [Дизайнер]

Фирменный стиль, буклеты, листовки, плакаты, наружная реклама, баннеры, кнопки для сайта, логотипы.

Профессиональные навыки

- имею навык работы в Windows

- работаю в графических программах Adobe Photoshop

Иностранные языки

Английский: начальный

Дополнительные сведения

Семейное положение: не замужем

Дети: нет

О себе: Я увлекаюсь рисунком, иллюстрациями, живописью‚ фотографией‚ искусством.